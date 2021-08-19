Названы три арктические столицы России

Норильск, Архангельск и Мурманск вошли в категорию арктических столиц России

Норильск, Архангельск и Мурманск являются тремя арктическими столицами России. Об этом заявила заместитель директора Института региональных исследований Надежда Замятина. Ее слова опубликовала «Российская газета».

Исследователи разделили более 230 арктических населенных пунктов на восемь категорий, которые отличаются по расположению, доступности, инфраструктуре и другим критериям. К субцентрам с вузами, а также учреждениями культуры отнесли такие города, как Апатиты, Северодвинск и Воркута.

Периферийные населенные пункты ученые разделили на «обделенные» и имеющие привилегии, в которых есть социальные и культурные объекты.

Норильск, Архангельск и Мурманск были названы ключевыми многофункциональными центрами макрорегиона. Их внесли в категорию арктических российских столиц.

«Города в Арктике нужны не только для обслуживания месторождений и заводов», — считает Замятина.

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