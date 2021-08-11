В российском регионе начался отопительный сезон

В Якутии россиянам, живущим в арктической зоне, включили отопление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Якутии в Москве.

«Аллаиховский филиал каждый год в начале августа первым вступает в отопительный сезон. Все котельные, сооружения и инженерные сети филиала своевременно и стопроцентно были готовы к запуску. Необходимый запас топливных ресурсов для прохождения осенне-зимнего периода на местах имеется», — приводит пресс-служба слова генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталия Чикачева.

Отмечается, что котельные подали тепло жителям поселка Чокурдах и сел Чкалов, Оленегорск, Нычалах и Русское Устье. Кроме того, в рамках ремонтной программы коммунальщики установили новое оборудование, а также отремонтировали старое. Готовность объектов отопительной системы республики к зиме составляет 74 процента.

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал указ, утвердивший стратегию социально-экономического развития Арктической зоны до 2035 года. В ближайшие годы в Арктике запланировано строительство школ, детских садов, объектов ЖКХ, энергетики и культуры.