Россиянам пообещали теплый август

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам теплый август. На всей территории страны температура воздуха в третьем летнем месяце будет держаться около или выше нормы. Дефицит осадков ожидается на юге Европейской России, а также на азиатской части страны, передает РИА Новости.

Ученый рассказал, что на территории России не наблюдается отрицательная аномалия температуры. Наиболее высокие показатели сохраняются на европейской части страны. Исключение составляет Северо-Западный федеральный округ, где установится температура около нормы.

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Вильфанд добавил, что температура выше нормы прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях. При этом дефицит осадков ожидается в южной половине Европейской территории России и на юге Урала.

«Юг Сибирского федерального округа — это Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края и Иркутская область. Везде будет дефицит осадков. И еще в Дальневосточном федеральном округе и на юге Якутии», — уточнил синоптик.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, избыток осадков прогнозируется на севере Средней Сибири, в Якутии, а также в Забайкальском крае и Приморье.

Ранее Вильфанд не исключил очень жаркой погоды в августе. «Еще рано провожать лето», — считает метеоролог.