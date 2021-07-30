В российском регионе объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

В Астраханской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

На территории области со 2 по 4 августа температура воздуха достигнет 40-42 градусов. В связи с сильной жарой пресс-служба ведомства рекомендует избегать нахождения под солнцем, носить светлую дышащую одежду, а также головной убор. В случае необходимости нахождения под прямыми солнечными лучами спасатели рекомендуют закрывать одеждой как можно большую площадь кожи.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что при повышенной температуре воздуха не следует употреблять алкогольные напитки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал сильную жару в некоторых регионах России. По его словам, погода с температурой выше 30 градусов сохранится на Дальнем Востоке до начала следующей недели.