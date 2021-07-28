Жителей Приморья предупредили об аномальной жаре в 37 градусов

На большей части территории Приморского края 28 и 29 июля ожидается аномальная жара. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС,

По данным министерства, в южных районах Приморья столбики термометров поднимутся выше 35 градусов, в западных и центральных — выше 37 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики зафиксировали на Сахалине и Курилах рекордную по продолжительности жару за всю историю наблюдений. В начале июля в регионе установилась температура воздуха около 30-35 градусов, осадки при этом не выпадают.

Из-за того, что регион окружен водой, на его территории повышенная влажность, из-за чего плюс 30 ощущается сильнее, чем 40 на материке.