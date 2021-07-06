Жара в Мурманске побила полувековой рекорд

В Мурманске температура воздуха 5 июля побила полувековой рекорд. Как сообщает dp.ru, воздух прогрелся до плюс 30,9 градуса.

Абсолютный температурный максимум был зарегистрирован летом 1972 года — столбики термометров тогда поднялись до 32,9 градуса тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что сильные дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге России, в Крыму, а также на Урале. По его словам, в этот период «волна тепла» придет в такие регионы, как Карелия и Кольский полуостров.

О надвигающейся жаре также предупредили жителей Центральной России. По словам эксперта, «если начало недели в условиях солнечной погоды стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33». Он также отметил, что повысится температура воздуха ночью.