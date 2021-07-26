На Сахалин пришла рекордная по продолжительности жара

Синоптики зафиксировали на Сахалине и Курилах рекордную по продолжительности жару за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, передает ТАСС.

«Такой продолжительной жары никогда не было в Сахалинской области за историю наблюдений», — рассказали в управлении.

В начале июля в области установилась температура воздуха около плюс 30-35 градусов, осадки при этом не выпадают. Из-за того, что регион окружен водой, на его территории наблюдается особенно повышенная влажность. Из-за этого температура воздуха в плюс 30 ощущается в разы сильнее, чем плюс 40 на материке.

Ранее сообщалось, что температура воды в Черном и Азовском морях возле побережья достигла плюс 30 градусов. Так, в районе Новороссийска вода прогрелась до плюс 26 градусов, в Темрюке — до плюс 29, а в Ейске — до плюс 30 градусов. На популярных среди россиян курортах в Анапе, Сочи, Туапсе и Геленджике температура воды составляет около плюс 27 градусов.