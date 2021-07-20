Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до 30 градусов

Температура воды в Черном и Азовском морях близ побережья достигла плюс 30 градусов. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, по данным синоптиков, в районе Новороссийска вода прогрелась до плюс 26 градусов, в Темрюке — до плюс 29, а в Ейске — до плюс 30 градусов. На популярных среди россиян курортах в Анапе, Сочи, Туапсе и Геленджике температура воды составляет около плюс 27 градусов.

При этом, как сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня на Черноморском побережье установится 40-градусная жара.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об опасном солнце на Черноморском побережье в ближайшие дни. Так, ультрафиолетовый индекс повысится до семи единиц в Краснодарском крае и Крыму.