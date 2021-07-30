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Синоптик спрогнозировал сильную жару в некоторых регионах России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал сильную жару в некоторых регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, погода с температурой выше 30 градусов сохранится на Дальнем Востоке до начала следующей недели. «Очень жарко в Приморье, на Сахалине, на юге Хабаровского края. Воздушные массы, которые перемещаются с юго-востока, они обеспечивают такую жаркую погоду на юго-востоке нашей страны», — сказал он.

Также синоптик отметил, что очень жаркая погода в начале недели придет в регионы Поволжья и Черноземья. Температура будет выше нормы на 4-6 градусов. Вильфанд добавил, что в Татарстане, Башкортостане и Саратовской области ожидается повышение температуры до 32-35 градусов.

Ранее Вильфанд не исключил, что в августе будут очень жаркие дни, несмотря на ожидаемый климатический пик жары 31 июля — 1 августа. Как объяснил синоптик, судя по анализу температурного фона за последние 15 лет, то оказывается, что жаркие дни бывают и в середине, и в конце августа, когда температура достигает около 30 градусов. Поэтому, считает Вильфанд, говорить о том, что жарких дней больше не будет, нельзя. «Еще рано провожать лето», — резюмировал метеоролог.

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