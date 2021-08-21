Талибы похитили около 150 индийцев в Кабуле

Более 150 человек, в основном граждане Индии, были похищены боевиками «Талибана» (террористическое движение запрещено в России) недалеко от аэропорта Кабула. Об этом в субботу, 21 августа, со ссылкой на источники сообщает Kabul Now.

По данным издания, похищенные ехали в аэропорт на восьми минивэнах для эвакуации. На подходе к зданию воздушной гавани группа невооруженных талибов избила их и увезла в район Тарахил. Несколько человек смогли сбежать, выпрыгнув из окон автомобилей.

«Талибы сказали пассажирам, что доставят их в аэропорт через другие ворота, но их местонахождение пока не известно», —говорится в статье Kabul Now.

15 августа представители «Талибана» захватили Афганистан. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну, а руководство государством принял на себя временный совет. Тысячи местных жителей попытались покинуть территорию страны.

Ранее стало известно о причастности к захвату власти в Афганистане и Кабуле освобожденного Бараком Обамой террориста Хайрулла Хайрхвы. Он содержался в Гуантанамо с 2002 по 2014 год.