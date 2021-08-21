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Посольство России заинтересовалось приплывшим в Японию за убежищем россиянином

Посольство РФ разбирается в ситуации с приплывшим в Японию за убежищем жителем Кунашира
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Посольство России в Японии разбирается в ситуации с россиянином, который приплыл с острова Кунашир на японский остров Хоккайдо, чтобы попросить политическое убежище. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Дипломаты уточнили, что заинтересовались происходящим после появления соответствующей информации в японских СМИ.

«Посольство России в Японии и Генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств», — говорится в публикации.

О россиянине, который приплыл с Кунашира на Хоккайдо, стало известно 20 августа. Установлена ли его личность и каким образом он добрался до территории Японии, пока неизвестно. Как сообщила японская полиция 21 августа, гражданин намерен обратиться с прошением за получением о предоставлении убежища к властям третьей страны. О каком государстве идет речь, в ведомстве не уточнили.

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