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Раскрыты планы приплывшего в Японию для подачи прошения об убежище россиянина

СМИ: приплывший в Японию гражданин РФ намерен просить убежище в другой стране
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Фото: Стрингер / РИА Новости

Гражданин России, который приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии, намерен обратиться к властям другой страны с прошением о предоставлении убежища. Его планы раскрыл телеканал Nippon TV со ссылкой на японскую полицию, передает ТАСС.

О том, что россиянин приплыл на Хоккайдо, стало известно 20 августа. Установлена ли его личность, пока неизвестно.

Каким образом он добрался до Хоккайдо, также не уточняется.

Токио считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своей территорией и требует от России признать над территориями японский суверенитет. Власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Москва не признает сам факт территориального спора с Японией.

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