Российского чиновника уволили за карту с японскими Курилами

На Сахалине уволили чиновника за использование географической карты, где Курильские острова были отмечены как часть Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что сотрудник сахалинского агентства по рыболовству допустил «грубую картографическую ошибку». В своей презентации он использовал карту с одного из японских информационных сайтов. «Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо», — говорится в сообщении.

Подобную информацию участники совещания расценили как халатность, и поэтому чиновника уволили сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства. Виновными в ошибке признали двух человек — сотрудника, который допустил картографическую ошибку, а также руководителя агентства по рыболовству Ивана Радченко.

По слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, «любые намеки» на искажение государственной границы, закрепленной в Конституции, недопустимы.

Токио считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своей территорией и требует от России признать над территориями японский суверенитет. Власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Москва не признает сам факт территориального спора с Японией.

Ранее новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что хочет успешно завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов и подписать мирный договор. Достигнуть компромисса в вопросе политик намерен путем диалога с Россией.