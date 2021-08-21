Россиянам назвали условие для заправки полного бака

Директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников заявил, что заправка полного бака чревата переливом топлива, его разливом возле машины на дороге и возгоранием. Специалист назвал условие, при котором следует приобретать максимальное количество бензина, сообщает «Прайм».

Автоэксперт рассказал россиянам, что в современных автомобилях баки чаще всего изготовлены из пластика, что препятствует возникновению коррозии. Однако если бак выполнен из металла, то это не поможет предотвратить развитие процесса.

«И чтобы уменьшить ее появление в топливном баке, нужно обеспечить наименьшее количество конденсата — это можно сделать только максимальной заправкой топлива», — подчеркнул Епанешников. Поэтому если бак сделан из металла, то его лучше заправить полностью.

Специалист добавил, что количество топлива особенно важно зимой, когда температура «переходит через ноль» или если машина эксплуатируется на улице, а затем его помещают теплый гараж. В таком случае с большой вероятностью образуется конденсат, который помешает работе двигателя и сформирует коррозию.

Кроме того, стоит не забыть про охлаждение топливного насоса. Поскольку они становятся менее горячими благодаря протекающему через них топливу, то его количество не так важно. Однако в жару топливный насос должен быть закрыт им минимально для эффективного охлаждения.

Ранее россиянам назвали опасные для автомобиля заправки. Следует избегать АЗС, расположенные на трассах и не принадлежащие какой-либо федеральной сети.