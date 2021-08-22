Дэниел Рэдклифф оценил вероятность участия в съемках продолжения «Гарри Поттера»

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли волшебника Гарри Поттера, оценил вероятность участия в съемках продолжения одноименной кинофраншизы во время интервью с SiriusXM. Отрывок беседы опубликован на YouTube.

Рэдклифф заявил, что по поводу будущих фильмов о Гарри Поттере с ним никто никогда не связывался. Он также прокомментировал свой недавний ответ на вопрос о том, какого бы еще персонажа он хотел бы сыграть в этой франшизе. «Думаю, я помню правильно, что вопрос был гипотетический», — сказал он. По его словам, слухи о его съемках в продолжении «всегда будут разговором больше для СМИ».

Ранее Рэдклифф заявил о желании сняться в «Форсаже» при условии, что ему не придется водить машину. Он отметил, что мог бы исполнить роль некоего «администратора»: «Я уверен, что им точно нужен такой персонаж. Там должен быть администратор. Кто-то ведь должен присматривать за этими парнями».

