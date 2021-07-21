Исполнитель роли Гарри Поттера рассказал о желании сняться в «Форсаже»

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли волшебника Гарри Поттера в одноименной кинофраншизе, заявил о желании сняться в «Форсаже» при условии, что ему не придется водить машину. Своими мыслями он поделился в ходе подкаста ведущего Конана О'Брайена.

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31-летний Рэдклифф признал, что намерен переключиться на совершенно иную серию блокбастеров, оставив в прошлом сверхуспешную киносагу о волшебниках. Такой франшизой он назвал «Форсаж». Однако артист добавил, что хотел бы сыграть в предстоящей картине роль, не связанную с вождением автомобиля. «Вождение на камеру — это, пожалуй, часть моей работы, которую я ненавижу больше всего. В реальной жизни я почти не вожу машину. У меня есть права, однако я совсем не разбираюсь в этом и не очень хочу этим заниматься», — рассказал киноактер.

Он отметил, что мог бы исполнить роль некоего «администратора»: «Я уверен, что им точно нужен такой персонаж. Там должен быть администратор. Кто-то ведь должен присматривать за этими парнями».

В 2017 году к знаменитой серии блокбастеров «Форсаж» присоединилась 75-летняя актриса Хелен Миррен. Оскароносная артистка также сыграла в последнем фильме франшизы «Форсаж 9».

