Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд рассказали о перепутавших их фанатах

Звезды «Властелина колец» и «Гарри Поттера» Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф рассказали о перепутавших их фанатах. Об этом сообщает портал Just Jared со ссылкой на журнал Empire.

Актеры, наиболее известные по ролям Фродо Бэггинса из «Властелина колец» и Гарри Поттера из одноименной франшизы, посетовали на то, что люди часто принимают их друг за друга. «Однажды я ехал в лифте… только я и еще один человек, и я почувствовал, как он пристально смотрел на меня. Когда открылась дверь, он, наконец, набрался храбрости, указал на меня и крикнул: "Ты же Гарри Поттер!", я сказал: "Нет!" и ушел», — вспомнил Вуд один из подобных моментов.

Рэдклифф поделился похожей историей: «Когда люди кричат мне в след: "Властелин колец!", я буквально отвечаю им: "Нет. Другой фильм"». Он отметил, что хоть они оба имеют много схожих черт внешности, все равно актеры не совсем похожи друг на друга. Исполнитель роли Гарри Поттера также поделился историей о том, как однажды дал автограф от имени Элайджи Вуда.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд и актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в серии фильмов о мальчике-волшебнике, впервые объединились. Они поучаствовали в интервью для журнала Empire, приуроченному 20-летию выхода двух знаменитых кинофраншиз о магии.