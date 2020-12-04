Актеры из «Властелина колец» решили спасти дом Толкина и превратить его в музей

В Великобритании запустили краудфандинговую кампанию, в рамках которой объявлен сбор 4,5 миллиона фунтов стерлингов (455 миллионов рублей) на выкуп и реставрацию дома Джона Толкина, где он написал «Хоббита» и «Властелина колец». Деньги необходимо собрать в течение трех месяцев, иначе здание выставят на продажу, говорится на сайте проекта.

В Оксфордский дом Толкин заехал в 1930 году и жил там 17 лет, пока преподавал в университете. Теперь здание принадлежит другому владельцу. Спасти дом решила писательница Джулия Голдинг — инициатор кампании. Она намерена отремонтировать объект и превратить его музей Толкина, который одновременно станет культурным центром и местом встречи для творческих людей.

Желание Голдинг поддержали и актеры из «Властелина колец»: Иэн Маккеллен (Гэндальф), Мартин Фриман (Бильбо Бэггинс) и Джон Рис-Дэвис (Гимли). «Невероятно, но, учитывая всю важность фигуры Толкина, нигде в мире нет центра, посвященного ему», — сказал последний.

Если деньги не успеют собрать, то организаторы отдадут имеющуюся часть на благотворительность. Средства пойдут на популяризацию творчества Толкина, в том числе на курсы, чтобы «вдохновить будущие поколения писателей и художников работать в жанре фэнтези и других жанрах».

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