Звезда «Гарри Поттера» заявил об уходе из кино

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли во франшизе «Гарри Поттер», заявил об уходе из кино. Об этом сообщает издание Mirror.

32-летний артист рассказал, что рождение ребенка заставило его задуматься о смене профессиональной деятельности. Дочь кинозвезды и его девушки Джорджии Грум появилась на свет в мае прошлого года. Ее назвали Уэнсдэй, что в переводе означает «среда».

По признанию Гринта, прибавление в семье сильно повлияло на него. Звезда «Гарри Поттера» признался, что и до этого думал об уходе из кинематографа, но отцовство лишь усилило эти намерения. Он добавил: «Было бы здорово заняться чем-нибудь совершенно другим, например, строительством или плотницким ремеслом».

Артист также отметил, что ранняя известность стала его главной проблемой. Ему до сих пор не комфортно быть знаменитым, но он остается «бесконечно благодарен» преданным фанатам серии фильмов о Гарри Поттере.

В ноябре Гринт впервые создал аккаунт в Instagram. В нем он представил фото своей новорожденной дочери. Публикация набрала более трех миллионов лайков.