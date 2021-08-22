Мир
 
Последние новости
Путин назвал ключ к пониманию широты души россиян
«Союз» с третьей попытки запустили с Байконура
Путину напомнили о мегапроекте высокоскоростной магистрали в Нижний Новгород
Глава центра Гамалеи назвал условие для создания вакцины от гриппа и COVID-19
В Крыму развернули российский флаг длиной в один километр
Посол России в Афганистане опроверг данные о закрашивании женских лиц в Кабуле
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка заявила о планах окончить МГУ за два года
В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
Глава Крыма заявил об отсутствии здравого смысла в «Крымской платформе»
Новости партнеров
Прослушать новость

Умерла княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая

Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая скончалась в возрасте 81 года
Перейти в «Мою Ленту»
Мария-Аглая
Мария-Аглая
Фото: Laurie Dieffembacq / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла в возрасте 81 года. Об этом говорится в заявлении княжеского дома, передает РИА Новости.

Отмечается, что княгиня скончалась в субботу, 21 августа, в окружении семьи. Как отмечает ТАСС со ссылкой на AFP, за несколько дней до этого она перенесла инсульт. После случившегося состояние ее здоровья «неуклонно ухудшалось», говорится в заявлении.

Мария-Аглая была женой правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. Она занимала пост председателя лихтенштейнского Красного креста, а также активно занималась социальными вопросами в стране. Сын Марии-Аглаи и Ханса-Адама II Алоиз является наследным князем Лихтенштейна. С 2004 года он исполняет обязанности по повседневному управлению государством.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер князь Голицын
Умер князь самопровозглашенного государства Силенд
В Риме умерла известный модельер княгиня Ирен Голицына