Умерла княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая

Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла в возрасте 81 года. Об этом говорится в заявлении княжеского дома, передает РИА Новости.

Отмечается, что княгиня скончалась в субботу, 21 августа, в окружении семьи. Как отмечает ТАСС со ссылкой на AFP, за несколько дней до этого она перенесла инсульт. После случившегося состояние ее здоровья «неуклонно ухудшалось», говорится в заявлении.

Мария-Аглая была женой правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. Она занимала пост председателя лихтенштейнского Красного креста, а также активно занималась социальными вопросами в стране. Сын Марии-Аглаи и Ханса-Адама II Алоиз является наследным князем Лихтенштейна. С 2004 года он исполняет обязанности по повседневному управлению государством.