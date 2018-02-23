Умер князь Голицын

Князь Владимир Голицын, президент Русского дворянского собрания в Америке, скончался в США. Об этом представители организации сообщили в Facebook в пятницу, 23 февраля.

Голицыну было 76 лет. Как сообщает ТАСС, последние полгода он боролся с онкологическим заболеванием.

Отпевание состоится в Синодальном соборе Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, старостой которого был князь. Его похоронят на Ново-Дивеевском кладбище.

Родители князя бежали в Югославию после Октябрьской революции. Голицын родился в Белграде в 1942-м, в том же году его семья переехала в Германию, а после окончания Второй мировой войны перебралась в Американскую зону оккупации. В 1951-м Голицыны переехали в Нью-Йорк.