Лидера «Пошлой Молли» доставили в больницу после концерта

Лидера группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного доставили в больницу после концерта в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, музыканта привезли в больницу на улице Луначарского на полицейском автомобиле. Очевидцы рассказали, что Бледный был полуголый и утверждал, что ему угрожают. Он должен был пройти медосвидетельствование.

Позже певца увезли в отдел полиции.

В июле 2020 года Бледного обвинили в домогательствах. 19-летняя девушка из Киева рассказала, что в возрасте 17 лет она сходила на концерт «Пошлой Молли», после чего фронтмен группы пригласил ее гулять через личное сообщение в Instagram. Она сравнила музыканта с одним из главных персонажей романа Сэмюэля Ричардсона «Памела» — мистером Б., дворянином, пытавшимся соблазнить 15-летнюю служанку, при этом не раскрыв подробности произошедшего между ней и артистом.

Бледный назвал эти обвинения ложью. «Эта максимально противоречивая история трехлетней давности выеденного яйца не стоит, и я удивлен, что многие в нее поверили и приняли как факт», — заявил музыкант.

