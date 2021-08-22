«Союз» вывел все спутники OneWeb на орбиту

Роскосмос отчитался об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту все 34 спутника британской системы связи OneWeb. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Twitter-аккаунте.

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Развоз космических аппаратов по орбите разгонным блоком «Фрегат» занял 3 часа 45 минут. За это время разгонный блок совершил 10 маневров, отделив девять групп спутников.

Теперь орбитальная группировка для глобального обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом OneWeb выросла до 288 спутников. Ожидается, что к июню 2022 года в строй войдут все 648 аппарата.

Ранее сообщалось, что госкомиссия по итогам заседания на космодроме Байконур дала разрешение на пуск ракеты «Союз-2.1б». Решение было принято после устранения выявленной неисправности.

До этого пуск дважды переносился. 19 августа команда на отмену пуска был дана за несколько секунд до старта из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. 20 августа OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.