Назввана причина переноса старта «Союза» с британскими спутниками

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb, который был запланирован на 20 августа, перенесли из-за сбоя в наземном оборудовании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«За 40 секунд до пуска автоматика дала отбой из-за выявленного замечания к работе наземного стартового комплекса. Замечаний к ракете-носителю нет», — отметил собеседник агентства.

Пуск «Союза» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками OneWeb был произведен 1 июля с космодрома Восточный. В мае коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов сообщил, что британский оператор спутникового интернета технически заработает в России в конце 2021 года.

