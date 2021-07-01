«Роскосмос» с Восточного запустил «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками OneWeb. Соответствующая трансляция ведется «Роскосмосом».

Пуск состоялся в 15:48 по московскому времени. Данный старт стал пятым полностью коммерческим запуском, произведенным с Восточного.

В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что реализация российской космической программы «Сфера», частичными «аналогами» которой являются западные проекты Starlink и OneWeb, обойдется в 800 миллиардов рублей.

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В мае коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов сообщил, что британский оператор спутникового интернета технически заработает в России в конце 2021 года.

В феврале 2019 года Дмитрий Баканов, занимая должность гендиректора «Гонца», заявил, что стандартные регуляторные требования Федеральной службы безопасности (ФСБ) к OneWeb сводятся к электромагнитной совместимости данной системы с российскими и анализ вероятности создания помех для их работы, а также вопросам обеспечения системы оперативно-разыскных мероприятий.

В октябре 2018 года представитель ФСБ Владимир Садовников рассказал о необходимости ограничить доступ к проекту высокоскоростного спутникового интернета OneWeb из соображений безопасности.