OneWeb «заработает» в России в 2021 году

Британский оператор спутникового интернета OneWeb технически заработает в России в конце 2021 года, сообщил в ролике канала «Роскосмос» на YouTube коммерческий директор компании в стране Михаил Кайгородов.

По словам руководителя, возможность предоставления услуг OneWeb появится в июле, когда число космических аппаратов оператора достигнет 254, чего достаточно для того, чтобы «обеспечить покрытие земной поверхности выше 50 градусов северной широты, включая арктическую зону и практически всю территорию РФ».

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Коммерческий директор отметил, что после завершения альфа- и бета-тестирования системы «OneWeb будет готова полностью к оказанию коммерческих услуг на этой территории».

В феврале 2019 года Дмитрий Баканов, занимая должность гендиректора «Гонца», заявил, что стандартные регуляторные требования ФСБ к OneWeb сводятся к электромагнитной совместимости данной системы с российскими и анализ вероятности создания помех для их работы, а также вопросы обеспечения системы оперативно-разыскных мероприятий.

В октябре 2018 года представитель ФСБ Владимир Садовников рассказал о необходимости ограничить доступ к проекту высокоскоростного спутникового интернета OneWeb из соображений безопасности.