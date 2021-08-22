Россияне раскрыли свое отношение к идее заменить паспорта пластиковой картой

Большинство россиян высказались против идеи заменить бумажный паспорт пластиковой смарт-картой. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование SuperJob.

41 процент опрошенных предпочли бы оставить нынешний формат основного документа. 31 процент респондентов выразили готовность перейти на «пластик». 28 процентов затруднились с ответом. Опрос проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет из всех округов России.

18 августа Министерство цифрового развития уточнило планы по замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту до конца 2021 года. Глава ведомства Максут Шадаев объяснил, что было принято решение не делать замену обязательной. «Люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», — заявил он.

Шадаев также сообщил, что перед Минцифры стоит задача дать возможность россиянам иметь копию цифрового паспорта, который можно показывать на телефоне в виде QR-кода.