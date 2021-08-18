В Минцифры уточнили планы по замене бумажного паспорта смарт-картой

Министерство цифрового развития уточнило планы по замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту до конца 2021 года. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

По его словам, принято решение не делать замену обязательной.

«Люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», — заявил Шадаев.

Ранее он заявил, что министерство планирует принять решение по замене бумажного паспорта на смарт-карту. Шадаев подчеркнул, что это более современный формат документа и наиболее удобный формат для хранения необходимых данных. Он также сообщил, что перед Минцифры стоит задача дать возможность россиянам иметь копию цифрового паспорта, который можно показывать на телефоне в виде QR-кода.