Стало известно о нововведении в паспортах несовершеннолетних россиян

МВД России переведет прописку в паспортах граждан, на первом этапе для несовершеннолетних, в электронный формат уже к середине 2022 года. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова, ее слова опубликовала «Российская газета».

По мнению Казаковой, нововведение в паспортах россиян, которое входит в цифровую трансформацию социально значимых госуслуг, в дальнейшем позволит отказаться от штампов о регистрации по месту жительства.

21 июля стало известно, что в России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях до 14 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Согласно документу, теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию.