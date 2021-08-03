Эксперт назвал проблемы из-за новых изменений в паспортах россиян

Россияне, которые находятся в браке, имеют два вида имущества: индивидуальное и общее. Из-за новых изменений в российских паспортах могут возникнуть проблемы с общим имуществом, предупредил партнер юридической компании Hogan Lovells Алексей Дудко в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт назвал главной проблемой то, что при наличии совместной собственности контрагенты не смогут удостовериться в семейном статусе лица и тем самым попасть в неприятную ситуацию.

При этом права супруга, без чьего согласия было продано имущество, в случае сделки с совместным имуществом будут защищены, так как если нет его нотариального согласия, сделка может быть оспорена.

Не такие хорошие перспективы будут в случае продажи движимого общего имущества, ведь такие сделки, которые были заключены без согласия второго супруга. Их можно оспорить в случае, если контрагент знал о наличии брака.

В случае продажи квартиры с прописанным в ней ребенком, который не является собственником, главный риск для покупателя состоит в том, что принудительно выписать несовершеннолетнего будет сложно.

Однако эксперт считает, что отмена обязательных отметок о детях в паспортах не должна сильно повлиять на процесс покупки недвижимости, поскольку основным документом, в котором есть краткая информация о прописанных жильцах, считается выписка из домовой книги.

21 июля в России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях до 14 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.