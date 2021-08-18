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Минцифры примет решение по замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года

Глава Минцифры Шадаев: Решение о замене паспорта смарт-картой примут до конца 2021 года
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Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

Министерство цифрового развития планирует принять решение по замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту до конца 2021 года. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ведомства Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — пояснил министр.

Шадаев добавил, что смарт-карта представляет собой наиболее удобный формат для хранения необходимых данных. Он также сообщил, что перед Минцифры стоит задача дать возможность россиянам иметь копию цифрового паспорта, который можно показывать на телефоне в виде QR-кода.

Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным».

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