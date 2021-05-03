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Назван срок начала выдачи электронных паспортов в России

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Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Электронные паспорта начнут выдавать в российских регионах не позднее 1 июля 2023 года и в зависимости от технической готовности. В Москве в рамках пилотного проекта выдача будет запущена не позднее 1 декабря 2021-го. Эти сроки ТАСС назвали в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что документы нового типа гражданам станут выдавать добровольно начиная с 14 лет. «На первоначальном этапе предполагается выдать не менее ста тысяч таких паспортов», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что к концу года в столице планируется запустить мобильное приложение с обозначением перечня услуг, доступных по электронному удостоверению личности.

Документ обновленного образца будет в виде пластиковой карты с персональными и биометрическими данными человека. По желанию владельца на микросхеме карты можно разместить его электронную подпись. В процессе выдачи паспорта будет производиться цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков двух пальцев.

Ранее в МВД отмечали, что главное различие традиционного и электронного паспортов будет в формате изготовления в виде пластиковой карты.

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