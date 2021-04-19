В МВД назвали россиянам главное отличие электронных паспортов от обычных

Главное отличие электронных паспортов от обычных — формат изготовления. Об этом рассказали россиянам в МВД, передает РИА Новости.

«Основное отличие ПЭН (пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации) от действующего "бумажного" — формат изготовления в виде пластиковой карты», — отметили в ведомстве.

Также в паспортах будут содержаться персональные и биометрические данные его владельца. «В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук», — пояснили в МВД. Кроме отпечатков по желанию можно добавить электронную подпись.

Ранее в апреле сообщалось, что россияне смогут получить электронный паспорт не позднее 1 июля 2023 года. На первом этапе планируется выдать около сотни пластиковых карточек с чипом (ПЭН). В Москве выдавать паспорта нового образца начнут с 1 декабря этого года.

Ранее в МВД раскрыли критерии фотографий, которые не подходят для паспорта, а также записей, которые нельзя вносить в основной документ россиянина. Снимки нельзя подвергать художественной обработке в редакторах для улучшения изображения. Кроме того, не следует использовать цветные линзы, фотографироваться в форменной и верхней одежде, а также в закрывающих подбородок шарфах.