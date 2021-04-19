Россия
 
Последние новости
В Госдуме ответили на заявление США о последствиях в случае смерти Навального
Популярная блогерша сымитировала свою смерть и умерла ровно через год
Брачные игры краснокнижных леопардов попали на видео в Приморье
Контроль над дорожными знаками решили вернуть МВД
Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни
Девушку с железным каркасом на ноге высмеяли за отросшие под ним густые волосы
Миллионера уморили голодом ради наследства
В Киеве заявили о нежелании НАТО принимать Украину
Украину призвали декоммунизировать национальную кухню
Новости партнеров
Прослушать новость

В МВД назвали россиянам главное отличие электронных паспортов от обычных

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главное отличие электронных паспортов от обычных — формат изготовления. Об этом рассказали россиянам в МВД, передает РИА Новости.

«Основное отличие ПЭН (пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации) от действующего "бумажного" — формат изготовления в виде пластиковой карты», — отметили в ведомстве.

Также в паспортах будут содержаться персональные и биометрические данные его владельца. «В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук», — пояснили в МВД. Кроме отпечатков по желанию можно добавить электронную подпись.

Ранее в апреле сообщалось, что россияне смогут получить электронный паспорт не позднее 1 июля 2023 года. На первом этапе планируется выдать около сотни пластиковых карточек с чипом (ПЭН). В Москве выдавать паспорта нового образца начнут с 1 декабря этого года.

Ранее в МВД раскрыли критерии фотографий, которые не подходят для паспорта, а также записей, которые нельзя вносить в основной документ россиянина. Снимки нельзя подвергать художественной обработке в редакторах для улучшения изображения. Кроме того, не следует использовать цветные линзы, фотографироваться в форменной и верхней одежде, а также в закрывающих подбородок шарфах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам раскрыли критерии запрещенных в паспорте фото и отметок
В правительстве одобрили идею давать иностранцам российские «золотые паспорта»
В центрах госуслуг начнут принимать фотопленки из семейных архивов москвичей