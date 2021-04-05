Россиянам раскрыли подробности выдачи электронных паспортов

Россияне смогут получить электронный паспорт не позднее 1 июля 2023 года. На первом этапе планируется выдать около сотни пластиковых карточек с чипом (ПЭН). Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, пишет RT.

«С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — сказали в МВД.

В Москве выдавать паспорта нового образца начнут с 1 декабря этого года. Их смогут получить все россияне начиная с 14 лет. Выдавать электронные паспорта будут почти так же, как и бумажные. К обычной процедуре добавится только цифровое фотографирование и сканирование отпечатков двух пальцев рук.

«На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца — его электронная подпись», — добавили в МВД.

Менять заграничные паспорта пока не планируется. Однако в МВД рассчитывают, что в страны, куда россияне въезжают по внутреннему документу, будут разрешать въезд по пластиковой карточке.

Ранее в МВД решили внести изменения в срок действия паспортов россиян: в частности, документ будет действителен в течение 30 дней после его истечения. В ведомстве считают, что изменение срока действия паспорта позволит россиянам полноценно участвовать в общественной, политической и экономической жизни общества.