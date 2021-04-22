Россиянам описали внешний вид новых электронных паспортов

Советник руководителя Департамента информационных технологий Москвы Андрей Ким описал внешний вид новых электронных паспортов: они будут состоять из пластиковой карточки с чипом и мобильного приложения. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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«В проекте указа уже есть названия для компонентов электронного паспорта. Карточка будет называться ПЭН — паспорт с электронным носителем, а мобильное приложение МИГ — мобильный идентификатор гражданина», — сообщил Ким. Он уточнил, что в Москве планируют выдачу нового документа с 1 декабря.

По словам Кима, в ПЭН будет QR-код для считывания информации, по которому можно получить доступ к защищенному облаку. В облаке можно найти все личные данные: помимо фотографии и сведений первого разворота традиционного паспорта, там могут храниться водительские права и полис ОМС.

Также Ким сказал, что похожим образом будет функционировать и мобильное приложение. Гражданин сможет выбирать к каким сведениям предоставить доступ в зависимости от ситуации, например, в магазине при покупке алкоголя или при оформлении в отель.

Ранее МВД сообщало, что в новом паспорте будут содержаться и биометрические данные его владельца, такие как отпечатки пальцев. По желанию можно будет оставить в паспорте свою электронную подпись.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует начать выдавать пластиковые карты москвичам в четвертом квартале 2021 года. Электронный паспорт россиянина можно будет оформить в Москве с 1 декабря 2021-го, а по всей России — не позднее 1 июля 2023-го.