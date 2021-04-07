Россиянам раскрыли подробности о возможных изменениях в паспорте: гражданам РФ не потребуется менять паспорта, если предусматривающий изменения в последнюю страницу документа законопроект МВД одобрят. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — уточнили в ведомстве.

Ранее МВД России подготовило законопроект, предполагающий изменения на последней странице паспорта гражданина РФ: в ней будет дополнен текст памятки для его владельца.

Сейчас на 20-й странице удостоверения личности размещена памятка с выноской из положения о паспорте. В нее внесут напоминание о том, что это основной документ гражданина, которым обязаны владеть с 14 лет. Также будет размещена информация о возможности внесения по желанию отметок о группе крови и резус-факторе. Кроме того, на этой странице перечислят причины признания документа недействительным.

Ранее в апреле сообщалось, что россияне смогут получить электронный паспорт не позднее 1 июля 2023 года. На первом этапе планируется выдать около сотни пластиковых карточек с чипом (ПЭН). В Москве выдавать паспорта нового образца начнут с 1 декабря этого года.

В марте в МВД решили внести изменения в срок действия паспортов россиян: в частности, документ будет действителен в течение 30 дней после его истечения. В ведомстве считают, что изменение срока действия паспорта позволит россиянам полноценно участвовать в общественной, политической и экономической жизни общества.