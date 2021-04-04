Российская семья прожила без документов 30 лет

Российская семья из шести человек прожила без документов около 30 лет. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали в службе опеки Октябрьского района Бурятии.

В составе семьи — мужчина 60 лет и его супруга 59 лет, их 36-летняя дочь и три ее дочери 16, 13 и трех лет. Из документов у них есть только просроченный паспорт пожилой женщины советского образца и справки из роддома о появлении на свет девочек.

При этом мать детей работает неофициально продавцом и обеспечивает своих родителей и детей, собственного жилья у семьи нет, все шесть человек снимают двухкомнатную квартиру. Об отсутствии документов стало известно после того, как от старшей внучки в школе потребовали принести паспорт для записи на сдачу ОГЭ.

Каким образом дети оказались зачислены в школу без документов, пока неизвестно, прокуратура проводит проверку. Кроме того, службы опеки выяснили, что никто из семьи никогда не был прикреплен к поликлинике, то есть они не обращались за медпомощью и не имеют необходимых прививок. При этом семья никогда не вызывала подозрений как неблагополучная, дети получают хорошие оценки и участвуют в олимпиадах, их мать контактировала с учителями.

Почему семья из шести человек все эти годы жила без документов, точно неизвестно. Соцработники выяснили, что женщина 59 лет в свое время отказалась менять паспорт советского образца на российский и не стала делать свидетельство о рождении своей дочери в 1984 году. Из-за этого дочь в итоге не смогла получить паспорт и другие документы, а затем не смогла оформить свидетельства о рождении и своих детей тоже.

Органы опеки не стали изымать детей из семьи, поскольку условия их проживания признаны в целом удовлетворительными. Сейчас профильные ведомства работают над восстановлением документов и подтверждением личностей всех шестерых человек.

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