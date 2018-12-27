Россия
 
Последние новости
Российский олигарх пожаловался Путину на санкции США
На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног
Макаревич рассказал о сошедших с ума из-за Лолиты журналистах
После обысков в «Красном и Белом» завели дело
Режим работы МЦК изменится на новогодних праздниках 
Пенсионер отправился через океан в бочке
Роналду и Месси подешевели
Марат Башаров опять избил жену
Украина начнет серийное производство ракет «Ольха»
Новости партнеров

Россиянка прожила 25 лет с советским паспортом и поплатилась

Перейти в «Мою Ленту»

Жительнице Читы, которая за 25 лет не решилась сдать советский паспорт, отказали в получении российского, говорится на сайте прокуратуры Забайкальского края.

«Прокуратура обратилась в Черновский районный суд Читы с заявлением об установлении факта проживания женщины на территории Российской Федерации по состоянию на 06 февраля 1992 года, что позволит ей в дальнейшем получить паспорт гражданина России», — сообщается в тексте.

60-летняя женщина решила разобраться с документами, чтобы оформить пенсию. Ранее этим вопросом она не занималась за ненадобностью.

Однако в полиции, куда обратилась читинка, ее проверили по учетам и установили, что заявительница не была зарегистрирована по месту жительства на момент развала СССР, а значит не может претендовать на российское гражданство.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру.

В сообщении ведомства отмечено, что только Черновская районная прокуратура направляет в суд около пяти подобных заявлений ежегодно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кемеровский насильник 25 лет скрывался с советским паспортом
«Коммунисты России» призвали вернуть в обиход советские паспорта
Бывшим гражданам СССР продлили право на льготное получение российского паспорта
Пенсионерке отказались вклеить фото в советский паспорт
Другие материалы рубрики
Россия00:0526 декабря

«Она просто открывала рот и шипела от боли»

Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
01:2326 декабря

Россиян поучили пить без последствий

12:35Сегодня

Российского учителя уволили из-за появления в трусах на студенческом видео

10:46Сегодня

Россияне продлят январские каникулы

Россия00:0121 декабря

«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»

Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
12:00Сегодня

Путин исполнит желание десятилетнего Коли

21:4425 декабря

Путин разрешил бесплатно рыбачить

09:28Сегодня

Мужчина и женщина спрыгнули с платформы в московском метро

Россия00:0125 декабря

«Зубов уже не осталось, да и зачем они нужны»

Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания
10:14Сегодня

Паспорта россиян предложили изменить

13:1125 декабря

Раскрыта деятельность американских лабораторий у границ России

04:19Сегодня

Россияне поддержали армию и РПЦ

Россия
«Она просто открывала рот и шипела от боли»
Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
Владимир Путин и ТиматиПутин, рэп и секс-скандал
Такой российская политика не была давно
Партнерский материал
Не словом, а делом
Чем прославились россияне в этом году
«Зубов уже не осталось, да и зачем они нужны»
Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания
Российского учителя уволили из-за появления в трусах на студенческом видео
Россиянка прожила 25 лет с советским паспортом и поплатилась
Россияне продлят январские каникулы
Все материалы
Мир
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Российские солдаты в Сирии вырядились Дедами Морозами
Названа причина поломки самолета Меркель
Американских моряков перестанут сажать в карцер на хлеб и воду
Япония казнила гангстеров и поставила рекорд
«Мафия останется бессмертной»
 
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
Все материалы
Бывший СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Украина заявила о захвате почти всей «серой зоны» в Донбассе
Украина продлила запрет на въезд для российских мужчин
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Порошенко раскрыл планы Украины на Керченский пролив
Украинский Совет нацбезопасности утвердил новые санкции против России
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Подвели под асбест
Корпорация J&J выплатит 4,69 миллиарда долларов напуганным детской присыпкой
ФСБ не нашла незаконного алкоголя в «Красном и белом»
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе
Дональд Трамп и Си ЦзиньпинОтветный удар
США объявили миру торговую войну. Но победили в ней китайцы
«Газпром» решил сэкономить на пенсиях
Россиян предупредили о массовых увольнениях в 2019 году
Все материалы
Силовые структуры
Черные дни
Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
После обысков в «Красном и Белом» завели дело
Обвиненная в аферах с концертами Хворостовского россиянка избежала тюрьмы
Назван лидер поддельного алкоголя России
Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался
Все материалы
Наука и техника
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Названы главные причины преждевременного старения
Вегетарианство назвали губительным для всего человечества
В России создадут боевой беспилотник для борьбы с дронами
С Восточного стартовал «Союз»
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
В России испугались модифицированных «Томагавков»
Все материалы
Спорт
Не те дорожки
Российский спорт унизили и оправдали. Но война с допингом продолжается
Роналду и Месси подешевели
Бразильский футболист попал в тюрьму на семь с половиной лет
Кокорину и Мамаеву отказали в матче против сотрудников «Бутырки»
Капитан «Реала» приготовился бежать от Моуринью
Футболист почти забил с центра поля первым касанием в матче
Испанский тренер поработал в России и повидал пьянство футболистов
Все материалы
Культура
Лучшие песни года
«Кровосток», Хаски, Big Baby Tape: главные треки 2018-го
«В массе и без одежды»
Тысячи обнаженных людей на снимках скандального фотографа Спенсера Туника
Испортить шкуру и вылечить душу
30 главных книг года. Что читать в зимние праздники
Лолита рассказала о геях у власти
Лолита назвала Крым украинским
Принц Чарльз признался в любви русской музыке
Умер русский голос Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне
Все материалы
Интернет и СМИ
На краю пропасти
Насмешки над мертвецами, драки и неумелый хайп: скандалы года на YouTube
Более полумиллиона компьютеров оказались заражены мощнейшим вирусом
В сети назвали верные признаки скорого расставания
Названы самые нелепые поисковые запросы россиян в 2018 году
Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась
«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram
Журналистка девять месяцев ходила на секс-свидания и рассказала об опыте
Все материалы
Ценности
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»
Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Найден жадный член семьи Кардашьян
На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног
Названы лучшие стрижки всех времен
В Великобритании предложили законодательно ограничить число калорий в блюдах
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Лодка с двумя десятками туристов перевернулась в море
Пенсионер отправился через океан в бочке
Итальянский пенсионер насмерть сбил россиянина
Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку
Все материалы
Из жизни
Жизнь кувырком
Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Лишенный возможности есть во всех забегаловках города толстяк резко похудел
Серфер споткнулся об акулу и упал
Безобидный подарок дочери чуть не свел отца в могилу
Мальчик остался недоволен рождественскими подарками и вызвал полицию
Все материалы
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Пенсионная реформа
Седан Renault Logan превратили в кроссовер — что из этого получилось?
Subaru планирует привезти в Россию свой самый большой кроссовер
Компания Mitsubishi первой повысит цены на машины из-за нового НДС
«Буханка» останется на конвейере еще на три года
Все материалы
Дом
Кирпич в квадрате
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Такие доступные
Дачи под Москвой теперь можно купить за копейки. Почему это опасно?
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
В «Золотом треугольнике» Санкт-Петербурга нашли атипично дешевую квартиру
Россияне бросились скупать недвижимость за границей
Хабаровчане нашли необычное применение отелю Hilton
Все материалы