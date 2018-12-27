Россиянка прожила 25 лет с советским паспортом и поплатилась

Жительнице Читы, которая за 25 лет не решилась сдать советский паспорт, отказали в получении российского, говорится на сайте прокуратуры Забайкальского края.

«Прокуратура обратилась в Черновский районный суд Читы с заявлением об установлении факта проживания женщины на территории Российской Федерации по состоянию на 06 февраля 1992 года, что позволит ей в дальнейшем получить паспорт гражданина России», — сообщается в тексте.

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60-летняя женщина решила разобраться с документами, чтобы оформить пенсию. Ранее этим вопросом она не занималась за ненадобностью.

Однако в полиции, куда обратилась читинка, ее проверили по учетам и установили, что заявительница не была зарегистрирована по месту жительства на момент развала СССР, а значит не может претендовать на российское гражданство.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру.

В сообщении ведомства отмечено, что только Черновская районная прокуратура направляет в суд около пяти подобных заявлений ежегодно.

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