«Коммунисты России» призвали вернуть в обиход советские паспорта

«Коммунисты России» выступили с инициативой вернуть паспорта советского образца в правовое поле России. Соответствующее обращение партия направила в министерство внутренних дел, сообщается на сайте движения в четверг, 23 марта.

«Партия "Коммунисты России" предлагает восстановить легитимность советских паспортов, находящихся на руках у населения, в них необходимо лишь ставить пометку, что документ действует, а также возобновить выпуск паспортов советского образца. Пусть гражданин, когда он получает или меняет паспорт, сам выбирает, паспорт какого образца он хочет иметь», — сказал лидер движения Максим Сурайкин.

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По его мнению, решение о возвращении советских паспортов будет проявлением уважения к россиянам. «Если будет принято решение о предоставлении по желанию российского гражданства всем, кто родился в СССР, такие люди должны иметь полное право пользования и советскими паспортами, и вновь выданными паспортами советского образца!» — добавил коммунист.

20 марта участники парламентских слушаний в Госдуме о политике в отношении соотечественников выступили за бессрочное продление нормы закона, разрешающей выдавать российские паспорта бывшим гражданам СССР в упрощенном порядке. В декабре прошлого года она была продлена до 2020-го.

Паспорта, выданные в Советском Союзе, перестали считаться действительными в России в 2002 году.