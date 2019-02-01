Россиянка боялась получать паспорт до 63 лет

В Омске 63-летняя женщина, которая вовремя не поменяла советские документы на российские, а затем боялась сделать это из-за грозившего ей штрафа, получила первый в своей жизни документ гражданина России. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает сайт областного УМВД.

«Оперативно связавшись с женщиной, полицейские разобрались в ситуации, объяснили ей порядок действий и оказали помощь в предоставлении государственной услуги по замене недействительного паспорта», — сообщили в полиции, отметив, что узнали о ситуации от местных журналистов.

Оплатить штраф пенсионерке удалось благодаря проходившей в регионе межведомственной акции «Милосердие».

Размер штрафа составляет три тысячи рублей, которые женщина по каким-то причинам не могла найти, уточняет РИА Новости. При этом из-за отсутствия действительного документа жительница Омска не могла оформить пенсию и другие льготы.

В декабре 2018 года сообщалось о похожей истории, однако женщине не помогли. Жительнице Читы, которая за 25 лет не решилась сдать советский паспорт, отказали в получении российского. 60-летняя женщина решила разобраться с документами, чтобы оформить пенсию. Ранее этим вопросом она не занималась, так как в этом не было необходимости. Женщина подала заявление в прокуратуру, разбирательство продолжается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!