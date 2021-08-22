Названы признаки самых надежных валют

Самыми надежными валютами являются доллар и евро, поскольку они обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов. Об этом агентству «Прайм» рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Экономист предостерег россиян от «культа высокого номинала денег». По его словам, дорого стоящие валюты могут быть следствием искусственно завышенных показателей, и инфляция рано или поздно приведет их к реальной стоимости.

Тузов добавил, что ключевым достоинством американской и европейской валют является их ликвидность. А, например, кувейтский динар, который стоит в три раза дороже доллара, вряд ли получится быстро продать без потерь.

18 августа управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий назвал валюты, которые могут обвалиться в случае следующего кризиса. Как считает финансист, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг рискует стать дороже. В риске находятся постсоветские страны, у которых высокая доля внешнего заимствования в валюте: Грузия, Украина, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия. Также кризис может коснуться крупных развивающихся стран, таких как Турция, Парагвай и Вьетнам. Однако Россию он на этот раз не коснется из-за того, что у страны резервы превышают размер долга.