Финансисты назвали самые выгодные для инвестирования валюты

Финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин в беседе с «Известиями» назвал валюту азиатских стран самой выгодной для инвестирования.

По его словам, лучшим решением будет китайский юань. Эксперт пояснил, что сейчас на падении рынка Китая инвестор может заработать не только в долгосрочном плане, но и в краткосрочной спекулятивной перспективе.

Российский финансист также призвал не забывать про американский доллар, но посоветовал «особо им не увлекаться». Он отметил, что США по-прежнему остаются передовой мировой экономикой, несмотря на то, что она перегрета, говорить о глобальном крахе не стоит.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин выразил мнение, что в долгосрочной перспективе на несколько лет в нынешних условиях лучше вложиться в валюты развивающихся стран. Однако он подчеркнул, что найти в банках депозит, деноминированный в валютах развивающихся государств очень трудно.

Денис Музычкин, заместитель председателя правления SBI Банка, рекомендовал вложиться в доллар, поскольку в перспективе он может принести большую доходность.

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров считает, что нужно рассматривать иностранную валюту не как инструмент инвестирования, а как инструмент диверсификации активов.

Ранее стало известно, что 61 процент россиян считают вложения в недвижимость самыми безопасными. 15 процентов граждан предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте. Третье место в списке самых надежных инструментов инвестирования заняли ценные бумаги, за них проголосовали 13 процентов участников соответствующего опроса.