Путин присвоил аэропорту в Грозном имя Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имени первого главы Чечни Ахмата Кадырова международному аэропорту в Грозном. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова», — говорится в указе.

О переименовании международного аэропорта в Грозном в честь Ахмата Кадырова стало известно в мае 2021 года. За такой вариант проголосовали почти 90 процентов жителей республики. Среди других кандидатов были Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Мовлид Висаитов, писатель и поэт Абузар Айдамиров, балетмейстер Махмуд Эсамбаев, баскетболист Увайс Ахтаев, и еще несколько человек.

Ахмат-Хаджи Кадыров официально возглавлял Чечню с октября 2003 по май 2004 года, когда погиб в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.