В Солнечной системе нашли массу чужеродных объектов

Астрономы Смитсоновского института и Гарварда (США) показали, что Облако Оорта содержит больше межзвездных объектов, чем небесных тел, возникших в Солнечной системе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Теория формирования планетных систем предполагает, что чужеродных объектов должно быть меньше, чем объектов, изначально находившихся в Облаке Оорта. Однако сам факт обнаружения межзвездной кометы 2I/Borisov показывает, что количество межзвездных небесных тел должно быть гораздо больше на значительном расстоянии от Солнца, тогда как в непосредственной близости к нему преобладает масса объектов, сформированных из местного вещества. Эту гипотезу можно проверить с помощью обзоров затенения звезд телами в облаке Оорта, такое как TAOS II (Transneptunian Automated Occultation Survey), специально разработанное для обнаружения комет в дальних уголках Солнечной системы.

Астрономы провели расчеты предполагаемой доли межзвездных объектов с большими допущениями, однако даже с учетом этого они должны преобладать над кометами и астероидами, возникшими в Солнечной системе. Ученые ожидают, что запуск и последующие наблюдения обсерватории имени Веры Рубин в 2022 году позволят найти больше межзвездных объектов.

Облако Оорта является гипотетической областью Солнечной системы, которая является источником долгопериодических комет. Предполагается, что внешние границы Облака находится на расстоянии 50-100 тысяч астрономических единиц от Солнца (астрономическая единица равна среднему расстоянию от Солнца до Земли), что приблизительно соответствует 1-2 световым годам.

2I/Borisov представляет собой объект диаметром 20 километров, обнаруженный 30 августа 2019 года. Наблюдения показали, что комета движется по гиперболической орбите, то есть прилетела из межзвездного пространства и не является гравитационно связанной с Солнцем.