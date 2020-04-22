Раскрыто чужеродное происхождение объекта в Солнечной системе

Астрофизики обнаружили, что первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov по составу оказалось более чужеродной, чем считалось ранее. Статья исследователей, раскрывающая химический состав небесного тела, опубликована в журнале Nature Astronomy.

Ученые провели наблюдения с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили для получения подробных спектров и изображений кометы, путешествующей через внутренние области Солнечной системы. Они проанализировали длины электромагнитных волн, отраженных от небесного тела, чтобы уточнить конкретный химический состав объекта.

Выяснилось, что кома — облако из пыли и газа вокруг ядра — содержит ожидаемое количество цианистого водорода. Однако в облаке газа оказалось в 9-26 раз больше окиси углерода (по отношению к содержанию воды), чем ученые когда-либо видели в кометах, удаленных от Солнца в радиусе 300 миллионов километров. Первоначально специалисты полагали, что это небесное тело больше похоже на ледяные объекты из внешней области Солнечной системы.

Возможной причиной таких различий могут быть иные условия, при которых комета образовалась. Чем ниже температура, тем больше ожидаемая концентрация СО во льду. Для кометы 2I/Borisov температура формирования могла достигать минус 250 градусов Цельсия. В моделях возникновения Солнечной системы это соответствует поясу Койпера, однако кометы из этой области содержат меньше угарного газа. Поэтому комета может быть фрагментом богатой окисью углерода кометы или обладать изолирующим слоем, который препятствует сублимации других летучих веществ, в том числе воды, но позволяет угарному газу просачиваться и проникать в кому.

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