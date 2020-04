Раскрыта тайна исчезновения гигантской планеты Дагон

Астрономы Аризонского университета выяснили, что гигантская экзопланета Дагон, или Фомальгаут b, которую наблюдали в 2004-2006 годах у звезды Фомальгаут, на самом деле никогда не существовала. Объект, который был похож на планету, оказался редким явлением — столкновением двух небесных тел размером с астероид. Статья исследователей, раскрывающую тайну исчезновения планеты, опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали снимки космического телескопа Хаббл, сделанные в 2004-2014 годах, и обнаружили, что ранее наблюдавшаяся и подтвержденная в 2012 году экзопланета со временем угасала, прежде чем полностью исчезнуть. Предполагалось, что объект, названный Дагоном в честь семитского божества плодородия, являлся газовым гигантом, чьей орбитальный период составляет 1700 лет. Однако яркое пятно на ранних снимках возникло в результате столкновения планетезималей — зародышей планет.

Возраст Фомальгаута достигает 440 миллионов лет. Эта молодая звезда окружена кольцом из пыли и газа, оставшимся от протопланетного диска. В соответствии с этим любые планеты, вращающиеся вокруг Фомальгаута, должны быть теплыми и испускать инфракрасное излучение, однако Дагон испускал яркий синий оптический свет, что не вписывалось в модели формирования планет. Кроме того, орбита Дагона пересекала кольцо обломков, не внося в них гравитационные возмущения. Это доказывало, что объект не являлся планетой.

Согласно выводам ученых, столкновение произошло незадолго до 2004 года. Каждое из космических тел достигало в поперечнике 200 километров и состояло из льда и пыли, как кометы Солнечной системы.

