Раскрыта тайна планет с двумя солнцами

Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) в США выяснили, почему в некоторых системах с двойными звездами планеты перемещаются по сильно смещенным орбитам. Выводы исследователей, которые раскрывают тайну необычного поведения экзопланет, имеющих два солнца, опубликован на сайте организации.

Астрономы использовали комплекс радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили для изучения 19 протопланетных дисков вокруг двойных звезд с длинным орбитальным периодом. Их сравнили с известными короткопериодическими двойными звездами (период обращения менее 40 дней), у которых уже были обнаружены экзопланеты.

Оказалось, что чем длиннее орбитальный период двойной звезды, тем больше вероятность того, что протопланетный диск будет смещен относительно плоскости орбиты пары. Если же звезды близко расположены друг к другу, то диск остается выровненным по отношению к ним.

Один из примеров смещенной орбиты наблюдается у системы HD 98800 b, расположенной на расстоянии 150 световых лет от Земли. Протопланетный диск расположен на полярной орбите.

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