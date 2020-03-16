Над галактикой нашли невозможную планету

Международная группа астрономов впервые обнаружила экзопланету, которая находится над галактической плоскостью Млечного Пути на расстоянии более пяти тысяч световых лет от нее. Об этом сообщает издание Science Alert.

Планета LHS 1815b, обращающаяся вокруг звезды LHS 1815, была найдена с помощью космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Она всего в 1,088 раза больше Земли, что означает, что экзопланета, скорее всего, является каменистой, однако при этом ее масса в 8,7 раза больше земной массы, что делает ее необычно плотной.

Большая часть звезд и межзвездного газа Млечного Пути располагается в тонком диске толщиной несколько сотен световых лет. В толстом диске плотность вещества гораздо меньше. Звезды в нем, как правило, старше 10 миллиардов лет и отличаются низкой металличностью, то есть небольшим содержанием элементов тяжелее гелия. Ранее считалось, что у таких звезд формирование планетных систем невозможно.

Планета вращается вокруг LHS 1815, являющейся красным карликом, с периодом 3,18 дня, что исключает возможность существования жизни из-за высокого уровня радиации.

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