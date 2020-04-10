Названа связанная с космосом причина развития человечества

Международная группа ученых из США и Великобритании выяснила, что комета, упавшая на Землю 13 тысяч лет назад, могла стать причиной появления земледелия на Ближнем Востоке, который считается одним из центров развития сельского хозяйства. Выводы специалистов, раскрывающие раннюю историю человечества, опубликованы в журнале Scientific Reports.

Во время раскопок Абу-Хурейра, поселения раннего неолита в Сирии, археологи обнаружили различные артефакты, а также стеклянные шарики, называемые сферулами. Они состоят из пород, расплавленных в результате высокотемпературного воздействия из-за падения комет и астероидов. Исследователи полагали, что наличие сферул является доказательством гипотезы позднего дриаса, которая рассматривает глобальное похолодание около 12-11 тысяч лет назад как результат столкновения Земли с небольшим объектом из космоса.

Ученые пришли к выводу, что сферулы не могли образоваться из-за деятельности охотников-собирателей, поскольку температуры, необходимые для их формирования, чрезвычайно высоки и достигают 1720-2600 градусов Цельсия. При этом часть поселения в Абу-Хурейре могла быть разрушена ударной волной, но оставшиеся в живых люди продолжили жить в этом месте и начали осваивать сельское хозяйство. Это связано с тем, что дикие экосистемы, находящиеся в окрестностях, из-за катастрофы стали неподходящими для поиска пищи.

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