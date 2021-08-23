Назван главный навык эффективных сотрудников

Рекрутинговая компания Hays провела исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвала главный навык эффективных сотрудников.

Им оказалось умение общаться. Его выбрали 36 процентов из 22 тысяч опрошенных молодых специалистов. 25 процентов назвали умение решать проблемы, 21 процент — инициативность, 17 процентов — умение сотрудничать.

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По словам главы российского представительства Hays Алексея Штейнгардта, обучение молодых сотрудников ключевым профессиональным навыкам — главная задача, стоящая перед работодателями. «По прогнозам аналитиков, количество молодежи к 2030 году увеличится почти на 80 миллионов человек», — отметил Штейнгардт.

Из-за пандемии коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений были прерваны или перестроены 86 процентов образовательных программ для учеников и 83 процента — для стажеров и практикантов.

По оценке Hays, нынешние молодые специалисты в возрасте от 15 до 24 лет сильнее подвержены влиянию коронавируса и вызванного им кризиса, нежели их более возрастные коллеги. Найм молодых сотрудников в 2020 году снизился во всем мире на девять процентов, возрастных — только на четыре процента.

